Coronapatiënt Ronald overlijdt onder verdachte omstandigheden: gaf Duitse arts hem fatale spuit?

Moeder van ‘container­ba­by’ Amsterdam na 7 jaar opgepakt voor poging kinder­moord

3 augustus Een 31-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt ervan verdacht in oktober 2014 haar pasgeboren baby in een ondergrondse container in het Amsterdamse Slotermeer te hebben achtergelaten. De vrouw is medio april in Duitsland aangehouden. Ze wordt verdacht van poging tot kindermoord.