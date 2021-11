Coronatoegangsbewijs verplicht voor sporters én publiek vanaf 18 jaar, zowel binnen als buiten

Horecaon­der­ne­mers woest na bezoek ‘mystery guest’: ‘Dit is toch van de zotte’

Woedend en verdrietig zijn ze. Horecaondernemers in Zwijndrecht. Afgelopen weekend glipte er een haast onzichtbare mystery guest hun zaken in om te controleren of ze wel netjes de qr-code scannen. ,,Dit is toch zeker geen verstoppertje spelen? Ze zijn ons gewoon aan het uitlokken, ondernemertje pesten. Alsof wij het nog niet zwaar genoeg hebben.” Burgemeester Hein van der Loo gaat diep door het stof. ,,Deze handelswijze keur ik af.”

