Coronavirus treft 75 jaar vrijheid: veel vieringen en herdenkingen gaan niet door

Veel plaatselijke herdenkingen en evenementen in de aanloop naar 4 en 5 mei gaan niet door, terwijl ook tentoonstellingen over het verloop van de Tweede Wereldoorlog niet te zien zijn omdat musea hun deuren hebben gesloten.



Zeeuws-Vlaanderen zou zaterdag en zondag in het teken staan van de herdenking van de terugkeer van koningin Wilhelmina op Nederlandse bodem. Het is vrijdag precies 75 jaar geleden dat zij over een van meel gemaakte grensstreep stapte in het plaatsje Eede. ,,De belangrijkste gebeurtenis van mijn leven", noemde Wilhelmina dat zelf.

Kampen gesloten

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft volgens een woordvoerder nog geen besluit genomen over de Vrijheidsexpress, die in de maand april door heel Nederland moet gaan toeren. Het comité wacht af welke maatregelen er na 31 maart gelden.



Nationaal Monument Kamp Vught en Herinneringscentrum Kamp Westerbork zijn gesloten. Het avondprogramma Crossing Time in Vught gaat daarom niet door. Dat programma maakte deel uit van de provinciale manifestatie De Kunst van Vrijheid.



Bevrijdingsoptreden

In datzelfde programma valt een voor maart afgelaste opera die op meerdere dagen opgevoerd zou worden op de Duitse erebegraafplaats in Ysselsteyn. De première en de eerste voorstellingen van een theaterbewerking van het bekende jeugdboek Oorlogswinter, eind maart in Zwolle, zijn eveneens afgelast.

Het bevrijdingsconcert in Coevorden gaat eveneens niet door, meldt RTV Drenthe. Het evenement stond gepland op zaterdag 21 en zondag 22 maart, bij middelbare school De Nieuwe Veste. Een leerling raakte daar besmet. De organisatie wil ‘het noodlot niet tarten’ en heeft besloten het concert uit te stellen naar oktober.