Crash sportvliegtuigje bij Gronings dorp: ‘Piloot woonde er en stierf naast huis familie’

updateDe crash van een sportvliegtuigje bij het Groningse Kornhorn, zaterdagmiddag, heeft een bizarre wending gekregen. De omgekomen piloot woonde in het dorp en crashte in een weiland naast de woning van familie. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

De politie ontving om 15.10 uur de eerste melding over de crash. Die vond plaats in een weiland aan de Noordwijkerweg in Kornhorn, een dorp op de scheiding van Groningen en Friesland zo'n 18 kilometer ten noordoosten van Drachten. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het vliegtuigje in brand. De piloot lag naast het toestel. Omstanders herkenden hem meteen, verklaarden ze tegenover het dagblad.

Getuigen verklaarden tegenover Waldnet dat het vliegtuigje heel laag vloog, een boom langs de weg raakte en daarna neerstortte en in brand vloog. Op foto's op de regionale nieuwssite is te zien dat een onderdeel van het vliegtuig in de boom is blijven hangen.

De politie stuurde een helikopter de lucht in voor het maken van opnames en doet verder onderzoek. Volgens de Leeuwarder Courant zou het sportvliegtuigje eerder zaterdagmiddag zijn opgestegen van vliegveld Drachten. Uit gegevens op flightradar24.com blijkt dat het toestel om 10.36 uur opsteeg en 24 minuten later weer landde, om één minuut later weer op te stijgen en om 13.21 uur opnieuw landde. De naam van het vliegveld wordt niet genoemd. Het toestel met registratienummer PH-4E7 is volgens journalist en regeringsvliegtuigdeskundige Menno Swart eigendom van vliegclub Fryslân gevestigd op vliegveld Drachten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt dat er een verkennend onderzoek is gestart naar de toedracht van het neergestorte vliegtuig.

