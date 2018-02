Crematie van Mies Bouwman in besloten kring in Leusden

Markt­plaats­op­lich­ter gebruikte identiteit van eerdere slachtoffers

17:11 De politie in Limburg heeft de afgelopen tijd in totaal 23 mensen aangehouden die worden verdacht van oplichting via Marktplaats. Daarbij werd gebruik gemaakt van valse identiteiten. De echte personen achter die identiteiten waren zelf vaak ook slachtoffer geweest. Hoofdverdachte is een man van 25 uit Venlo.