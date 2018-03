'Criminaliteit in Nederland daalt gestaag'

De meeste productie van synthetische drugs als xtc en speed in Nederland vindt plaats in het zuiden. Daar stuitte de politie in de afgelopen drie jaar op 127 gevallen van harddrugsproductie in Noord-Brabant en 57 in Limburg, samen aanzienlijk meer dan de 136 gevallen in de rest van het land.



De partydrugs zijn vooral bedoeld voor het buitenland, stelt de Volkskrant. De vraag naar xtc en speed is wereldwijd toegenomen. Het aantal anonieme meldingen over harddrugs steeg vorig jaar met 20 procent.