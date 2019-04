Crimineel die zich bij echtpaar verstopte tijdens klopjacht zegt ‘sorry’

De al jaren voortvluchtige Shahin Gheiybe heeft publiekelijk zijn verontschuldigingen aangeboden aan een echtpaar uit Breda bij wie hij had ingebroken om zich te verstoppen voor de politie. De 35-jarige Rosmalenaar drong in 2011 de woning binnen nadat hij ontsnapte uit de gevangenis en de politie massaal naar hem op zoek was. ,,Overal was politie.”

De 35-jarige Gheiybe wordt al sinds 2011 gezocht voor het neerschieten van twee zakenpartners in Den Bosch. Na een jarenlange zoektocht besloot justitie hem vorige maand op de nationale opsporingslijst te zetten.

Zijn naam en foto werden verspreid en in Opsporing Verzocht mochten de slachtoffers uitgebreid vertellen wat Gheiybe hen had aangedaan.

Onaantastbaar

Doorgaans houden criminelen zich gedeisd zodra ze op de nationale opsporingslijst worden gezet, maar Gheiybe waant zich onaantastbaar en zoekt al wekenlang de confrontatie op met politie en justitie. Hij plaatst provocerende video’s en berichten op Instagram waarin hij zijn duizenden volgers meegeeft dat politie en justitie ‘het bij het verkeerde eind hebben’.

Vanuit Iran probeert Gheiybe samen met zijn advocaat zijn zogenaamde onschuld te bewijzen. In een vragenronde op Instagram beantwoordt de Rosmalenaar dit weekend tientallen vragen van zijn volgers waarin hij beweert uit ‘zelfverdediging’ te hebben geschoten. ,,Kijk, ik hou er ook niet van om mensen pijn te doen. Maar geloof me, jij zou hetzelfde hebben gedaan als jij in mijn situatie zat”, luidt een van de antwoorden.

Gheiybe erkent de trekker zelf over te hebben gehaald, maar zegt dat het wapen niet van hem was en dat hij vreesde voor zijn leven. Verder ontkent hij dat hij na het schietincident ruim anderhalve ton had meegenomen. ,,Ik heb geen rooie cent van hun afgepakt. Ik had genoeg geld. Ik was rijk genoeg om geen oog te hebben op iemands geld.”

Geldbedrag

Na de schietpartij in Den Bosch vlucht Gheiybe met een vals identiteitsbewijs naar Frankrijk. Daar blijft hij niet lang. Een paar weken later duikt hij op in Den Bosch bij een verkeerscontrole waar hij wordt herkend en wordt gearresteerd op verdenking van poging moord.

Hoewel Gheiybe op Instagram ontkent het geld te hebben gestolen, vindt de politie in zijn auto wel een geldbedrag van 164.000 euro, vermoedelijk afkomstig van de beroving. Gheiybe wordt voor het neerschieten van zijn partners veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar. Toch lukt het hem al snel om met een smoes te ontsnappen.

‘Ik was verstopt’

De crimineel vlucht voor de politie en weet zich in een woning in Breda te verschansen. ,,Het was het enige raam dat in de wijk open was”, schrijft hij op Instagram. ,,Ik moest omhoog klimmen om in de slaapkamer te kunnen komen.” De bewoners schrikken zich rot als ze Gheiybe tegenkomen en weten hem te verjagen.

De Rosmalenaar biedt nu zijn verontschuldigingen aan en zegt dat hij niet anders kon. ,,Ik was verstopt, overal was politie. Ze waren met heel veel agenten. Lopend, op de fiets, met honden. Helaas duurde het niet lang tot dat ze erachter kwamen dat ik daar was verstopt.”

Uitleveringsverdrag

Acht jaar later is het politie nog steeds niet gelukt Gheiybe aan te houden. De crimineel verblijft op dit moment in Iran, een land waarmee Nederland geen uitleveringsverdrag heeft. Iran hoeft Gheiybe dus niet uit te leveren, ondanks dat hij in Nederland een van de meest gezochte criminelen is.

Voorlopig lijkt de Rosmalenaar de dans dus te ontspringen. Wat hij de komende tijd van plan is? ,,Nu dat iedereen mij op straat herkent, kom ik niet meer naar Nederland. De komende tijd ga ik voorlopig alleen maar werken.”

Of hij bang is opgepakt te worden? ,,Bang moet je altijd zijn. Als je bang bent, dan ga je nadenken en maatregelen nemen om niet in de problemen te komen. Maar zolang ik in Iran ben, ben ik veilig. Ik wil wel normaal kunnen leven zonder achterom te hoeven kijken. Over tien jaar wil ik een gezin hebben, met een mooi rustig leven.”

Schokkend

Wat Gheiybe op Instagram allemaal roept en schrijft, slaat volgens criminoloog Jeroen van den Broek helemaal nergens op. ,,Natuurlijk weet hij wat hij gedaan heeft, maar het lijkt erop dat hij niet weet wat te doen met de aandacht.” Ook de politie reageerde eerder verbolgen op zijn filmpjes.

,,We vinden het schokkend om te zien hoe hij hier de feiten verdraait. Kennelijk waant hij zich vrij en onaantastbaar in Iran‘’, aldus een woordvoerder. ,,Deze man heeft een zeer ernstig feit op zijn geweten. Hij heeft twee mensen bestolen en bijna doodgeschoten. Hij moet gewoon zijn straf uitzitten.”