Criminelen Dino Soerel en Donald G. opgepakt voor liquidaties

Vastgoedhandelaar Willem Endstra werd op 17 mei 2004 doodgeschoten voor zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Crimineel John Mieremet trof hetzelfde lot op 2 november 2005, in de Thaise badplaats Pattaya.



Justitie verdenkt Willem Holleeder van beide moorden. Kennelijk meent justitie nu ook bewijs te hebben dat Soerel en Donald G. een rol speelden bij die liquidaties.



De politie heeft ook eerder al laten doorschemeren dat zij Soerel en Holleeder als de sturende krachten achter de moord op Endstra beschouwde. In de laatste maanden van zijn leven heeft Endstra een serie geheime gesprekken gevoerd met de politie. Daarin gaf hij aan dat hij zwaar onder druk werd gezet door Holleeder en Soerel.



Soerel is vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf in het liquidatieproces Passage, voor zijn rol in de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Ook voor die zaken staat Holleeder nu voor de rechter. In eerste instantie sprak de rechter Soerel nog vrij in die beide zaken. Zijn zaak ligt momenteel bij de Hoge Raad, in cassatie. Soerels advocaat noemt het ,,oude wijn in nieuwe zakken, die de nieuwe aanhouding niet zouden mogen rechtvaardigen". Verder geeft hij geen commentaar.