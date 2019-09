Criminelen gebruikten nepdrugs in dijkhuisje bij dubbele drugsmoord Hooge Zwaluwe

videoOnder strenge veiligheidsmaatregelen is in de rechtbank van Breda begonnen aan de strafzaak over de dubbele drugsmoord in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe in 2015. Er bleef nog veel onduidelijk. De grote vraag is wat verdachte Roy O. op de bewuste dag tussen 10.58 en 11.49 uur in het huisje heeft gedaan. Hij zou drugs hebben weggehaald, maar in de rechtbank bleek vandaag dat er alleen nepcoke in het huisje aanwezig was.

Eén van de zes verdachten zit aan het begin van de zaak niet in de zittingszaal, maar elders in het gebouw. Bij het controleren van de adresgegevens van de verdachten, ging de voorzitter van de rechtszaal ook al ongebruikelijk te werk. Adressen werden niet hardop voorgelezen, maar de verdachten konden na een blik op de papieren bevestigen dat de rechtbank hun juiste adres had. Ook de publieke tribune is gesplitst. In een tweede zittingszaal kunnen mensen via een scherm de rechtszaak volgen. Het lijkt een complexe zaak te worden, waarvoor tien zittingsdagen zijn uitgetrokken.

De vijf Antwerpse verdachten wordt door Justitie dubbele moord of doodslag verweten op No Surrender-captain Brian Dalfour en zijn maat Muljaim Nadzak. Ook wordt ze poging moord verweten op de Bredase verdachte Roy O. Die laatste wordt weer verweten dat hij de Belgen zou hebben proberen te doden in een poging ze te beroven van hun geld of drugs.

Drugsdeal

De algemene gedachte op dit moment is dat de Nederlandse slachtoffers de Belgen hadden willen bestelen in het afgelegen dijkhuisje. Er was een grote drugsdeal gemaakt, maar Dalfour en Nadzak hadden het plan om de Belgen alleen maar hun geld afhandig te maken. De Belgen werden gekneveld, kwamen los en wisten te ontkomen. Hoe en door wie Dalfour en Nadzak daarna om het leven zijn gebracht is de inzet van het proces.

Vandaag werd Roy O. verhoord door de rechtbank. Veel nieuwe dingen werden niet bekend. De grote vraag blijft wat hij tussen 10.58 en 11.49 uur heeft gedaan in het huisje. Vanaf dat moment waren de Belgen al gevlucht. Zij hebben verklaard dat Dalfour en Nadzak nog in leven waren toen ze vertrokken. O. vertelde de rechters dat hij in die tijd nog even verstopt zat in de struiken en dat hij daarna constateerde dat Dalfour en Nadzak dood waren. Hij haalde bij Nadzak de autosleutels nog uit zijn jas en reed daarna naar Breda.

Gezuiverd

Roy O. wordt ervan beschuldigd dat hij het huisje in die tijd zou hebben gezuiverd. Hij zou de wapens hebben weggehaald, het geld en de drugs. Zelf ontkent hij dat. Overigens werd vandaag ook duidelijk dat er geen drugs in het huisje waren. De Nederlanders gebruikten geen echte cocaïne, maar nepcoke.



Of de Belgen of O. verantwoordelijk zijn voor de dood van het duo werd niet duidelijk. Mogelijk komt daarover maandag meer informatie. Dan zullen de vijf Antwerpenaren in de rechtbank verklaren over wat er is gebeurd. Volgende week donderdag klinkt het slotpleidooi van officier van justitie Paul Emmen. Hij komt dan ook met strafeisen, als hij vindt dat er zaken bewezen zijn. Mocht bij hem ook twijfel zijn, zal hij vrijspraak vragen voor de moord of doodslag.