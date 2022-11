Crisis bij cardiologie ziekenhuis Isala, geen ingewikkelde ingrepen voor drie specialisten

Twee cardiologen van ziekenhuis Isala mogen ingewikkelde ingrepen voorlopig niet zelfstandig uitvoeren. Medewerkers hebben over hun functioneren aan de bel getrokken. Een derde specialist voert in het Zwolse ziekenhuis geen complexe ingrepen meer uit.

Het gaat om drie cardiologen die het Hartcentrum van ziekenhuis Isala onlangs zijn komen versterken. Het Hartcentrum, één van de grootste in ons land, is sinds vorig jaar toneel van intriges en verdenkingen van fraude. Hierdoor is de werksfeer danig verziekt, wat tot het vertrek van specialisten heeft geleid. Dat leidde weer tot langere wachtlijsten.

Isala heeft vervolgens nieuwe cardiologen aangetrokken, onder wie dit drietal. De nieuwe cardiologen hebben volgens ziekenhuiswoordvoerder Andrea Bies tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe werkplek. ,,Aan hoe het team samenwerkt en aan de apparatuur en het materiaal waarmee gewerkt wordt. Want dat is net even anders dan ze gewend zijn.’’

Veilige patiëntenzorg

Tijdens een inwerkperiode maken ervaren cardiologen de nieuwe collega’s wegwijs, zegt Bies. Desondanks zijn door collega’s zorgen geuit over het functioneren van dit drietal. De zorgen van de collega’s zijn direct opgepakt, laat Isala weten. ,,We hebben het zo ingericht dat sprake is van goede en veilige patiëntenzorg.’’

Één cardioloog is inmiddels niet meer werkzaam bij specifieke complexe ingrepen, bevestigt Bies. Bij de andere twee specialisten zag Isala een zodanige ontwikkeling dat er voldoende vertrouwen is dat ze deze ingrepen tijdens een verlengde inwerkperiode kunnen uitvoeren. ,,Dit gaat in samenspraak met en onder begeleiding van onze eigen ervaren cardiologen.’’

De wachttijden voor enkele specialistische ingrepen op de Hartkatheterisatiekamers kunnen langer zijn dan gebruikelijk, zegt Bies. ,,Bijvoorbeeld voor een geplande behandeling tegen ritmestoornissen.’’ De situatie met de drie cardiologen staat hier volgens haar los van.

Isala laat weten dat het ziekenhuis te maken heeft met onderbezetting bij de arts-assistenten. ,,Net zoals in veel andere hartcentra in Nederland.’’ Isala stelt dat voor mensen die acuut iets aan hun hart krijgen, bijvoorbeeld een hartinfarct, altijd plaats is. Ook is er ruimte voor patiënten die een spoedoperatie aan het hart moeten ondergaan.

Corruptiezaak

Bij het Hartcentrum van Isala rommelt het al langere tijd. Zo speelt er een corruptiezaak rond een groep cardiologen. Zij zouden een leverancier van medische hulpmiddelen hebben voorgetrokken bij bestellingen en hiermee miljoenen hebben verdiend. De FIOD onderzoekt de zaak. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zei begin september geen aanwijzingen te hebben dat de patiëntveiligheid hierdoor in gevaar komt.

Vorig jaar stond het bestuur van Isala tegenover een groep cardiologen bij de rechtbank. Ziekenhuisbestuurder Rob Dillmann had het bestuur van de vakgroep cardiologie onder curatele gesteld. Hij vond deze ingreep noodzakelijk vanwege het ‘onveilige werkklimaat’ binnen het Hartcentrum. Dat was de rechter met hem eens. ,,We zijn er nog niet’’, zegt Dillmann. ,,Maar we zijn wel de juiste stappen aan het zetten om de problematiek op te lossen.’’

