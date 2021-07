Crisis raakt bedrijven veel minder hard dan gevreesd

Gevlucht voor het stijgende water: 'Ik sta helemaal te trillen. Het lijkt wel oorlog’

16 juli Langs de oevers van de Maas in Limburg is het vandaag leven tussen hoop en vrees. In Bunde dreigde het even heel erg mis te gaan. Een gebied met enkele duizenden inwoners werd op stel en sprong geëvacueerd. ,,Ik sta helemaal te trillen. Het lijkt wel oorlog.”