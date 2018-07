Crisisberaad over droogte: peil IJsselmeer mogelijk lager

Als de waterstand en doorstroming te laag zijn, sterven (water)planten en vissen, stelt een woordvoerster van de Unie van Waterschappen. ,,En als water te lang stilstaat krijg je ook meer blauwalg. Morgen komt het crisisteam samen en bespreekt extra maatregelen en hoe die in gang gezet gaan worden'', zegt de woordvoerster.



Het is erg droog in Nederland. Het regende sinds 1962 niet zo weinig als in juni van dit jaar. En met de voorspelde aanhoudende warmte dreigen problemen met het water: ,,De waterstanden in de grote rivieren worden steeds lager.'' De Rijn zakte afgelopen week vijftig centimeter en kwam bij Lobith voor het eerst dit jaar onder de acht meter.

IJsselmeer

Om het peil in sloten en kanalen op niveau te houden, kan water uit het IJsselmeer gebruikt worden, stelt de woordvoerster: ,,Die voorraad hebben we achter de hand.''

Water uit het IJsselmeer kan gebruikt worden om sloten en meren op peil te houden.

Het kabinet besloot onlangs pas tot het loslaten van het vaste waterpeil in de voormalige Zuiderzee. ,,Dat is hard nodig, want de zomers worden steeds droger'', zei minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) toen. Nog geen drie weken later blijkt hoe actueel dat besluit is.

Verder denkt de Unie van Waterschappen aan een betere verdeling van oppervlaktewater van meren, sloten en beken: ,,Dan kan je bijvoorbeeld regionale afspraken maken op welke dagen het water wel en niet gebruikt mag worden.''

Boeren gebruiken oppervlaktewater vaak voor het besproeien van akkers. Er gelden lokaal al 'beregeningsverboden'.

'Wees zuinig'

Quote Ga niet de auto wassen in die piekuren, douche niet te lang Cora van Nieuwenhuizen Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) roept - net als de drinkwaterbedrijven - mensen op zuinig aan te doen met water: ,,Ga niet de auto wassen in die piekuren, douche niet te lang'' zei ze vanmiddag in de Tweede Kamer. Er zijn volgens haar nog geen grote problemen voor de binnenvaart of de landbouw. De minister meent wel dat de extreme droogte en regenval duidelijk maken dat 'de klimaatverandering in rap tempo op ons afkomt'.

'Droogte houdt nog week aan'

Volgens het KNMI en Weerplaza blijft het voorlopig droog in grote delen van het land. Tot zeker midden volgende week valt er volgens de modellen amper neerslag. Daardoor loopt het zogenaamde 'neerslagtekort' op. Meestal ligt dat tekort tussen de vijftig en honderd millimeter. Nu is het tekort gemiddeld al 160 millimeter. Alleen in de zomer van recordjaar 1976 was het tekort groter.

Watertekort? Vijf besparingstips van waterbedrijven

- Tijdens piekuren (in de ochtend tussen zes en negen, 's avonds tussen zes en tien) beter niet de tuin sproeien, de auto wassen of zwembadjes vullen.

- Kies voor een douche in plaats van in bad gaan.

- Douche niet langer dan vijf minuten.

- Gebruik de bespaarknop van de wc.

- Laat de (vaat)wasmachine alleen draaien bij een volle machine.

Bron: Nederlandse drinkwaterbedrijven