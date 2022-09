Crisisopvang in Zeelandhallen: tijdelijk vierhonderd extra plekken voor asielzoekers

Onder de noemer ‘noodopvang’ worden nu al 320 asielzoekers opgevangen in de Zeelandhallen. Die huisvesting werd vorige week nog verlengd tot volgend jaar. De komst van de nieuwe groep is nog urgenter: die heet crisisopvang. Dat soort opvang duurt in eerste instantie niet veel langer dan een week, maar kan wel verlengd worden. De maatregel moet de nood in aanmeldcentrum Ter Apel meteen verkleinen. Volgens B en W in Goes gaan ze in op ‘een dringend verzoek van staatssecretaris Eric van den Burg’.

Geen mensen uit veilige landen

Volgens Mulder is er in de Zeelandhallen ruimte genoeg om nog vierhonderd extra plekken te creëren. Het is aan het coa om die in te richten. Die organisatie leek vorige maand nog een steek te krijgen van de huidige asielzoekers in de Zeelandhallen. Er werd een pamflet verspreid waarin zij zouden klagen over gebrek aan privacy, en de kwaliteit van het eten, het sanitair en de klimaatregeling. Volgens Mulder is inmiddels echter gebleken dat die brief niet afkomstig was van de bewoners. Niettemin beloofde het coa inmiddels wel dat er meer douches en betere bedden geleverd zouden worden.