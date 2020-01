Crowdfundactie voor uitvaart Max Meijer: ‘Hij gaf altijd aan 100 jaar te willen worden’

,,Max gaf altijd aan: ‘ik wil 100 jaar worden!'. Helaas is hij slechts 23 jaar mogen worden. Max was nog student en woonde net een half jaartje op zich zelf. Als jonge gast dacht hij uiteraard nog niet na over zijn afscheid en had hiervoor dan ook nog niks geregeld", geeft Amy Meijer verder aan.

Verdwijning

Max Meijer verdween ruim een maand geleden spoorloos na een avond stappen in de stad. Rond zes uur in de ochtend werd hij nog gespot in pitazaak Kababu in het Schipperskwartier en later werd hij nog in beeld gebracht aan de Waagnatie, vlakbij de Schelde. Mogelijk kwam hij toen in de rivier terecht, waarop de Royerssluis aansluit. Bij die sluis werd zijn lichaam afgelopen vrijdag opgemerkt door een voorbijganger.