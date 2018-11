CU-leider Segers kiest voor roetveegpiet

Ongeluk Rosmalen Moeder (46) van Turks gezin veronge­lukt na condolean­ce­be­zoek in Frankrijk

19:24 Achter het verkeersongeluk op de A59 bij Rosmalen van vrijdagnacht, waarbij een moeder van 46 verongelukte, schuilt een triest familieverhaal. De Turkse vrouw kwam net met haar gezin terug van een condoleancebezoek in Frankrijk, meldt de Osse moskee Mescidi Cuma aan deze krant. ,,Het is een triest en bizar toeval. We zijn er kapot van.”