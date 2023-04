‘Cybercharlatan’ Rian van Rijbroek probeerde rechtbank te misleiden

‘Cybercharlatan’ Rian van Rijbroek heeft bewust geprobeerd de rechter te misleiden in een rechtszaak tegen een deurwaarder. In een vonnis noemt de rechtbank Dordrecht haar manipulatie van videobeelden onrechtmatig. Ze moet de deurwaarder daarom een schadevergoeding betalen.

Zoals bekend zijn Rian van Rijbroek en haar echtgenoot, multimiljonair Gerard Sanderink, al jaren verwikkeld in geruchtmakende gerechtelijke procedures, met name tegen zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. In die procedures zijn al heel veel valse beschuldigingen geuit, die al in diverse rechtszaken door rechters van tafel zijn geveegd.

Auto saboteren

In deze zaak beschuldigde Van Rijbroek niet alleen Sanderinks ex, maar ook een deurwaarder en zijn medewerker. Ex Brigitte van Egten zou die twee opdracht hebben gegeven om de auto van Van Rijbroek te saboteren. Dat gebeurde toen de deurwaarder in december 2021 beslag kwam leggen op de computers van Van Rijbroek.

De medewerker heeft bij die gelegenheid de auto van Van Rijbroek onderzocht. Die doorzoeking is vastgelegd op een beveiligingscamera in de garage, en Van Rijbroek beweert dat op de beelden duidelijk te zien is dat de medewerker de software van haar auto manipuleert.

Bewijsvideo gemanipuleerd

Maar de rechters zien dat niet. Van Rijbroek leverde als bewijsmateriaal slechts ‘stills’ van de video-opnames in, en daarop is volgens het vonnis niets verdachts te zien. Sterker nog: op basis van deze stills lijkt het net of de medewerker veel meer handelingen aan de auto heeft verricht dan in werkelijkheid het geval was. Ook is nergens te zien dat de deurwaarder iets aangeeft aan zijn medewerker, zoals Van Rijbroek beweerde.

Getallen en letters

Ook heeft Van Rijbroek niet aannemelijk kunnen maken dat er met de software geknoeid is. Ze kwam bij de rechtszaak aanzetten met een rapport, opgemaakt door een particulier onderzoeksbureau dat niet is gespecialiseerd in IT-onderzoek. Volgens de rechtbank waren deze onderzoekers niet gekwalificeerd. Er werden papieren overlegd met reeksen getallen en letters, waaruit volgens Van Rijbroek duidelijk bleek dat de software was gemanipuleerd. Maar volgens het vonnis ontbreekt elke toelichting en zeggen de getallen dus helemaal niets.

‘Procedure onrechtmatig’

De rechtbank vindt het bewijsmateriaal misleidend en gaat zelfs nog een stap verder: ze noemt de procedure die Van Rijbroek heeft aangespannen onrechtmatig. Volgens de rechtbank had Van Rijbroek zelf kunnen vaststellen dat haar vordering weinig kans van slagen had. De rechtbank is bovendien van mening dat Van Rijbroek de rechtbank bewust heeft misleid door het bewijsmateriaal te manipuleren en neemt haar dat hoogst kwalijk. Ze moet daarom de deurwaarder 1500 euro schadevergoeding betalen, en daarnaast de volledige proceskosten van de deurwaarder, zijn medewerker en Van Egten vergoeden. Daarbij gaat het om een bedrag van ruim 40.000 euro.

