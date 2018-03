CZ verwacht explosieve stijging zorgpremie in 2019

updateCZ, een van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland, voorspelt dat de zorgpremie volgend jaar minstens dubbel zo hard zal stijgen als in 2018. Dat staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag. Op jaarbasis gaat het minimaal om 84 euro.

Voor dit jaar steeg de premie van CZ met 3 procent tot 116,25 euro per maand. Uitgaande van een verdubbeling in 2019 naar 6 procent, zoals de verzekeraar aangeeft, zal de maandpremie dan belanden op afgerond 123,25 euro. Dat is een toename van 7 euro per maand of 84 euro per jaar.

Nog optimistisch

,,Dat is nog een optimistische berekening", aldus een woordvoerder van CZ in een toelichting. Hij verwacht een nog hogere stijging, maar kan nog niet specificeren met hoeveel. ,,Dat hangt ook af van de richtpremie waarmee de minister voor Volksgezondheid komt." Dat richtsnoer verschijnt op Prinsjesdag.

Volgens het jaarverslag is de explosieve premiestijging noodzakelijk, vanwege de inhaalslag die verzekeraars moeten maken om bij een kostendekkende premie in de buurt te komen en met de jaarlijkse stijging van zorgkosten.

Net als voorgaande jaren biedt CZ in 2018 zorgverzekeringen onder de kostprijs aan. Voor de premie van dit jaar reserveerde de verzekeraar 259 miljoen euro van de overreserves. ,,Het einde is echter in zicht omdat de overreserves afnemen", aldus CZ.

Achmea hintte vorige week donderdag al op hogere zorgpremies op de korte termijn. Nu zetten zorgverzekeraars hun reserves in om de premies te drukken, maar 'het einde van de premiesubsidie is nabij', zei topman Willem van Duin van de grootste zorg- en schadeverzekeraar van Nederland.

Of VGZ ook de basispremie verhoogt, wil de verzekeraar nog niet zeggen. ,,We komen 19 april met onze jaarcijfers. Tot die tijd kunnen we niet ingaan op vragen over mogelijke verhogingen", reageert zegsman Dennis Verschuren.

'Pittige voorspelling'

De Tweede Kamer reageert geschrokken op de aangekondigde stijging van CZ. ,,Een pittige voorspelling, maar ook een ongewenste ontwikkeling!", meldt PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma. ,,Heb zojuist een debat aangevraagd met zorgminister Bruins."

Regeringspartij VVD laat weten: ,,We willen allemaal toegang tot de beste zorg voor een betaalbare premie. Daarom is het belangrijk dat het kabinet haast maakt met het sluiten van nieuwe akkoorden over een beperking van de stijging van de zorgkosten", aldus Kamerlid Aukje de Vries.

De patiëntenorganisatie NPCF wil opheldering van CZ. ,,We willen weten waar de verzekeraar deze verhoging op baseert. Naar ons weten heeft CZ nog altijd de meeste reserves."

De belangenclub verdenkt de verzekeraars ervan voor te sorteren op onderhandelingen die de komende plaatsvinden tussen het kabinet en zorgverzekeraars. Die gesprekken gaan onder andere over hoeveel behandelingen vergoed gaan worden in het basispakket. ,,We sluiten niet uit dat de verzekeraars door te dreigen met hogere premies druk willen uitoefenen op de politiek", zegt NPCF-woordvoerder Thom Meens.

