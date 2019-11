D66 over Zwarte Piet-rel Den Haag: 'Weet je wat een mooie traditie is? Met je poten van elkaar afblijven’

Tijdens de bijeenkomst van de anti-zwarte piet activisten gisteravond in een pand in de Beatrijsstraat in Den Haag viel een groep personen met gezichtsbedekkende kleding aan. Ruiten werden ingeslagen en auto’s vernield. Zwaar vuurwerk werd geworpen. De politie hield ter plekke vijf mensen aan, in de leeftijd van 13 tot 37 jaar. Niemand raakte gewond. Mogelijk komen er nog meer aanhoudingen.

,,Wij keuren geweld altijd af,’’ aldus de gemeente. De woordvoerder wil verder niet reageren. Volgens Cemil Yilmaz van de Haagse partij Nida was er zeker geen sprake van een confrontatie tussen twee groepen, maar kwam het geweld van één kant. ‘Een vreedzame bijeenkomst van KOZP is aangevallen door een grote groep extremisten met knuppels en zwaar knalvuurwerk. Auto’s zijn kort en klein geslagen. Ramen zijn ingegooid, terwijl mensen binnen vlak achter die ramen zaten. Dit was in feite gewoon een aanslag en poging doodslag’, aldus Yilmaz.

Spoeddebat

Yilmaz wil namens zijn partij en de Haagse Stadspartij een spoeddebat in Den Haag over de bestorming én de veiligheid van de Kick Out Zwarte Piet-demonstranten tijdens de intocht van Sinterklaas in Scheveningen volgende week zaterdag. Yilmaz stelt op zijn Facebookpagina dat hij zich schaamt voor Den Haag, internationale stad van Vrede en Recht. De stad dient volgens Nida excuses te maken aan al die mensen die gisteravond slachtoffer zijn geworden.

Hanneke van der Werf, fractievoorzitter van D66 in Den Haag vindt het geweld van gisteravond gericht op Kick Out Zwarte Piet ongelooflijk en on-Nederlands. ,,Wat ik er ingewikkeld aan vind is dat de mensen die aanvielen zich beroepen op het behoud van de Nederlandse cultuur en een Nederlandse traditie. Maar ik vind vrijheid van meningsuiting en met je poten van elkaar afblijven een mooie Nederlandse traditie.’’