Daan (52) hielp Nederland rouwen na MH17, daarna keek ze zelf de dood in de ogen: ‘Een gevecht met mezelf’

Daan Westerink is net terug van een uurtje sporten. Niet in de sportschool, die is nog dicht. En al was hij open geweest: ,,Dat zou voor mij veel te vroeg zijn. Ik ben zeer competitief ingesteld, dus ik zou me gelijk gaan meten met sporters om mij heen. Dat moet ik vooral niet doen. Ik moet mijn grenzen bewaken. Ik sport in de Galgenwaard. Daar zit een praktijk voor fysiotherapie speciaal voor herstellende kankerpatiënten. Mijn spieren zijn nog van blubber en ik ben weinig belastbaar. Daar krijg ik de best denkbare begeleiding. Vermoeiend, maar ook heel fijn om weer te kunnen doen.’’