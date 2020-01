Daders laten ingewanden damhert achter na gruwelijke afslachting bij hertenkamp Epe

Politie en forensische opsporing doen op dit moment onderzoek naar de zaak. Ook de wildbeheerder is ter plaatse. Sporen wijzen erop dat het hert naar het hek is gesleept, over het hek is gehaald en daarna nog een stuk verder is gesleept, waarschijnlijk naar een auto.



Voorbijgangers die bij het politieonderzoek stonden te kijken reageerden aangeslagen op de gruwelijke gebeurtenis. Ook de gemeente Epe, die het hertenkamp beheert is geschokt. ,,Het stropen van één van onze damherten is al een schokkende zaak op zich. Maar als bezoekers van de Hertenkamp ingewanden zien liggen van een verdwenen dier en tot het besef komen dat een dier geslacht is in het weiland en is gestolen, maakt dit tot een naar voorval”, zegt een woordvoerder.



Hij noemt het een ‘laffe daad‘. ,,We doen als gemeente aangifte van diefstal bij de politie. Ook roepen we mensen op die iets verdachts hebben gezien in de nacht van zaterdag op zondag of de dagen ervoor zich te melden bij de politie.”