Dagen worden in rap tempo korter, met alle gevolgen van dien

Wees gerust, u beeldt zich geen gekke dingen in. In september worden de dagen écht sneller korter, bevestigt meteoroloog Rico Schröder van weerplatform Weeronline. Rond deze periode zelfs met liefst vier minuten per dag. ,,Op 1 september gaat de zon om 20.27 uur onder en aan het eind van het september is dat om 19.19 uur. Kortom, ruim een uur eerder is het donker.”



Dat heeft alles te maken met de stand van de zon ten opzichte van de aarde. Het noordelijk halfrond, zeg maar het bovenste deel van onze planeet waar Nederland ligt, staat in de zomer richting de zon gekeerd en in de winter juist van de zon af, legt Schröder uit. Daardoor vangt de bovenste helft van de aarde in dat laatste seizoen veel minder zonlicht.