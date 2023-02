Dagenlang twee heldere lichtpunten te zien, opvallend dicht bij elkaar: ‘Echt de moeite waard om op te letten’

Deze heldere nachten kun je naast de maan nog twee andere, heldere puntjes opmerken aan de hemel. Als je naar het westen kijkt, zie je de twee felle lichtjes schuin boven elkaar. Het gaat om de planeten Venus en Jupiter, die de komende dagen steeds wat dichter bij elkaar gaan staan. ,,Er zijn best vaak leuke dingen in de ruimte te zien, maar een verschijnsel als dit is zeker de moeite waard om op te letten.”

De helderste van de twee is Venus, de ander is Jupiter. De planeten zijn naast de zon en de maan de twee helderste objecten aan de hemel. De komende dagen kruipen de twee planeten vanaf de aarde gezien naar elkaar toe. Op woensdag 1 maart staan ze het dichtst bij elkaar, net niet op één lijn. Daarna schuiven ze weer verder van elkaar af.

Het kan komende dagen lijken of de twee botsen, maar niets is minder waar. In werkelijkheid staan de planeten zo’n 700 miljoen kilometer uit elkaar.

Het verschijnsel is vooral aan het begin van de avond goed te zien. Dat komt door de draaiing van de aarde en de beweging van de twee planeten zelf, legt wetenschapsjournalist Govert Schilling uit. ,,Ze maken dezelfde beweging als de zon overdag maakt. Net zoals je de zon ziet ondergaan, zie je ook de planeten ondergaan. Wat later op de avond kun je ze alleen nog laag aan de horizon zien in een weiland.”

Het verschijnsel kondigt zich al weken aan, en Schilling ziet het dag voor dag mooier worden. ,,Drie weken geleden was Venus ook al zichtbaar, maar stond Jupiter er nog een heel stuk vandaan. Maar komende woensdag komen ze erg dicht bij elkaar, wat spectaculair is om te zien. Het is niet opzienbarend dat je nieuwe dingen ziet, maar het is wel een heel mooi gezicht.”

Het komt regelmatig voor dat de planeten vanaf de aarde gezien dicht bij elkaar staan, maar niet altijd in dezelfde periode van het jaar. Jupiter verschijnt ongeveer eens per elf maanden. Het is door de vele bewolking alleen lang niet altijd goed te zien.

Na woensdag meer bewolking

Deze week is het fenomeen vanuit Nederland extra goed te zien door de heldere nachten. De kans is vrij groot dat dat de komende dagen nog zo blijft. In elk geval wordt woensdag overdag volgens Weerplaza erg helder en zonnig. 's Avonds is er wel wat bewolking, maar de kans is groot dat de planeten vroeg op de avond goed zichtbaar zijn. Geniet er vooral die avond van, want na woensdag ontstaat er een stuk meer bewolking.

Vorig jaar waren ze eind april nóg dichter bij elkaar te zien. De eerstvolgende keer dat ze weer nagenoeg op één lijn lijken te staan, is in 2039.

Helemaal linksboven komt nog net de maan in beeld.

