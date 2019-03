Dakloze Maikel S. 24 jaar de cel in voor moor op twee senioren

De dakloze en drugsverslaafde Maikel S. (43) is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 24 jaar en tbs met dwangverpleging voor het doden van twee senioren in 2013. Die straf had het Openbaar Ministerie (OM) ook geëist.

Het gerechtshof in Leeuwarden is ervan overtuigd dat S. op 18 januari 2013 in de stad Groningen de 66-jarige Gudrun Küster heeft gewurgd. Zij was tevens met een mes in haar nek gestoken. Later op de dag wurgde S. ook de 71-jarige Trevor Griffiths en stak het lichaam van de man in brand. Beide slachtoffers hadden de dakloze en drugsverslaafde S. een tijdje in huis gehad.

S. heeft altijd ontkend. Hij vertelde de rechtbank dat hij het lichaam van Küster op straat vond en naar haar woning sleepte. Hij had een mysterieus telefoontje gekregen dat er iets met haar aan de hand was. S. stelde ook dat de vrouw door drugscriminelen om het leven is gebracht omdat zij wisten dat er kilo’s wiet in haar huis lagen. De drugs had S. buitgemaakt bij een ripdeal en bij haar verborgen. De politie trof de wiet niet aan in de woning.

Volgens het hof is bij de dood van Küster sprake van ‘normale’ doodslag. Voor het doden van Griffiths ziet het hof een motief: het stelen van geld en waardevolle spullen. Daarom kan hier worden gesproken van gekwalificeerde doodslag, namelijk doodslag om een ander misdrijf te verhullen, aldus het hof.

De rechtbank in Groningen ging in 2016 uit van dubbele doodslag en een volledig toerekeningsvatbare S. Het vonnis luidde toen twintig jaar cel. Zowel S. als het OM ging daartegen in beroep.

Kans op herhaling

Op basis van deskundigenonderzoek vindt het hof dat er sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, zodanig dat er sprake is van psychopathie. De kans op herhaling acht het hof groot. ,,Verdachte is nietsontziend en meedogenloos geweest en beide slachtoffers hebben gruwelijk geleden”, aldus de voorzitter van het hof.