Dakloze verorbert blauwe reiger

Video Fans Eagles op de vuist met stewards, 'Superboeren' vluchten

18:24 Het duel in de Jupiler League tussen Go Ahead Eagles en De Graafschap is direct na afloop ontsierd door vechtpartijen op het veld. Op het moment dat de spelers van De Graafschap, dat met 4-0 had gewonnen in Deventer, hun fans bedankten, bestormden aanhangers van de thuisploeg het veld.