Dam was twee minuten écht stil, vooraf wel luide schreeuw

liveDuizenden belangstellenden zijn zojuist om 20.00 uur twee minuten stil geweest op de Dam in Amsterdam tijdens de Nationale Dodenherdenking. Het was spannend, maar uiteindelijk bleef het echt stil. Enkele minuten eerder was nog wel een luide schreeuw te horen, maar de politie voerde de roepende man snel af.

De man is opgepakt ter hoogte van Madame Tussauds, het wassenbeeldenmuseum aan het plein. De aanhouding ging allerminst zachtaardig; de man riep 'au, au, au' toen hij werd weggevoerd.



,,Ze hebben snel gehandeld. De mensen eromheen zijn ook rustig gebleven'', aldus de politiewoordvoerder. Wie de opgepakte man is, weet de zegsvrouw niet. Iets voor de arrestatie van de schreeuwende man heeft de politie nog een aanhouding verricht, voor openbare dronkenschap. Ook een man met een spandoek is gearresteerd, voor het verstoren van de openbare orde. Op het spandoek stond in hoofdletters 'Churchill massamoordenaar'.



Eerder op de dag vloog volgens RTV Utrecht over een deel van Nederland, waaronder over de Dam, een reclamevliegtuigje met op een banier erachter de tekst: 'Herdenk ook de Churchill-doden'. Het zou hierbij zijn gegaan om een eenmansactie van een Schiedammer.

Gebiedsverboden

Er zijn vanavond meerdere gebiedsverboden van kracht. Actievoerder Rogier Meijerink mag zich vanavond tussen 18.00 tot 22.00 uur niet op de Dam vertonen. Zijn aanwezigheid zou tot onrust kunnen leiden, stelt de gemeente. De rechter oordeelde dat het gebiedsverbod gerechtvaardigd is.



De aanwezigen leefden vanmiddag ontspannen toe naar de herdenking. Chris Fontijn uit Almere hoopte op een waardige avond, zei hij. ,,Ik ben niet bang dat er iets gebeurt. Er is genoeg politie op de been." Net zoals andere bezoekers van de herdenking had Fontijn geen goed woord over voor het vanochtend afgeblazen protest. ,,Hoe haal je het in je hoofd.''



,,Ik begrijp nog wel wat die mensen willen aantonen", zei een andere aanwezige. ,,Maar de manier waarop is volkomen verkeerd. Ze kunnen ook ingezonden brieven schrijven aan een landelijk dagblad. Dat wordt echt wel opgepikt."



De gemeente Amsterdam meldde eerder vanmiddag dat er meerdere gebiedsverboden zijn uitgedeeld voor de Nationale Dodenherdenking. Later trok de gemeente die stelling weer in. Een woordvoerder stelt nu dat in elk geval Meijerink er een heeft, net als de zogenaamde Damschreeuwer die enkele jaren terug voor onrust zorgen. Over andere gevallen 'kan de gemeente geen uitspraken doen'.

Uitgebreider verbod

Aanvankelijk stelde Meijerink het verbod niet te respecteren, maar vanochtend kwam hij daar op terug. Betrokkenen bij de herdenking vreesden echter dat andere actievoerders alsnog van zich zouden laten horen, en vroegen daarom om een uitgebreider gebiedsverbod. Ze gaven de gemeente twaalf namen van personen die op Facebook aankondigden naar de Dam te komen om te protesteren.

Extra druk

In de middag wemelde het vooral van de toeristen. De straten rondom het plein waren door de afsluiting van de Dam extra druk, op sommige plaatsen was er geen doorkomen aan. ,,Ik lijk wel een VVV-medewerker", zei een agent, die om de haverklap toeristen de weg moest wijzen. De meesten hadden geen idee waarom de Dam afgesloten is.



Rond het plein zijn vele tientallen agenten aanwezig. Bezoekers met verdacht gedrag worden aangesproken en gevraagd hun tas open te maken. Volgens de agent zijn er niet meer politiemedewerkers op de been dan tijdens een 'gewone' 4 mei.

De Dam in Amsterdam

Onrustig

De Dodenherdenking kende dit jaar een onrustige aanloop, door een protestactie die de groepering #geen4meivoormij wilde organiseren. Ze wilden met lawaai tijdens de herdenking aandacht vragen voor hun stelling dat tijdens Dodenherdenking te selectief wordt herdacht.



