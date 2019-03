Damcoach verdacht van filmen logés in zijn badkamer

De zaak kwam aan het rollen toen eind november een meerderjarige dammer uit Wit-Rusland bij S. logeerde. Die ontdekte de camera in de badkamer en stapte naar de politie. Er is een onderzoek tegen de man gestart.

Culemborger ontkent

De man zit naar verluidt niet vast. Volgens een recent bericht op zijn Facebookprofiel, verblijft hij op dit moment in Marokko. De man blijft erbij onschuldig te zijn en stelt dat de camera in zijn badkamer hing om zichzelf in de gaten te houden. ,,Ik heb in november een hele zware aanval van jicht gehad, zo erg dat ik niet kon lopen. Ik kon niet bij mijn eigen voeten. Om dat proces te volgen, heb ik mezelf gefilmd. Het enige domme dat ik heb gedaan, is dat ik ben vergeten de camera weg te halen toen ik bezoek kreeg", vertelt S. in een interview met De Gelderlander.