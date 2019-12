Dampende berg drugsafval gedumpt naast de weg: zeker 240 tonnen en jerrycans

Tramschut­ter Tanis behoudt advocaat, verschij­nen voor rechter zou voor hem ‘traumati­se­rend’ zijn

12:03 In de rechtbank Utrecht was vanmorgen de laatste inleidende zitting in het proces tegen de Utrechtse tramschutter Gökmen Tanis. Tijdens het begin van de zitting bleek dat hij niet aanwezig is bij zijn zaak.