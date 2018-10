Dan maar recht het riool in: doe aangifte van aanranding

Nederland ongekend populair in Azië, Mid­den-Oos­ten en Afrika: aantal visumaan­vra­gen stijgt fors

8:07 Nederland is steeds gewilder bij toeristen en zakenmensen uit verre landen. Die stroom reizigers brengt geld in het laatje, maar heeft ook een keerzijde, waarschuwen onderzoekers. 'Minder directe controle over veiligheidsrisico’s'.