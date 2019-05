‘Dankzij het motorrijden ben ik een betere automobilist’

De zaterdagse lessen gingen hem prima af en Schoonderwoerd haalde in één keer zijn motorrijexamen. ,,Het was leuk, veel ontspannender dan toen ik op mijn achttiende mijn autorijbewijs haalde.” Wel merkte hij dat zijn theorie niet meer up-to-date was. ,,Ik ontdekte dat veel kennis toch was weggezakt, het was goed om mezelf weer bij te scholen.”



Na het behalen van zijn motorrijbewijs kocht de Leidenaar een tweedehands Triumph Street Triple uit 2012. Hij heeft er geen moment spijt van gehad. ,,Motorrijden is gewoon ontzettend ontspannend. Je bent met niets anders bezig dan de weg, je hoofd raakt volledig leeg.‘’



Inmiddels betrapt Schoonderwoerd zich erop minder vaak per motor naar zijn werk te rijden dan vooraf gedacht. ,,Ik ben toch een 'mooiweerrijder' en afgelopen weken waren de mooie dagen op één hand te tellen.'' Wel ging hij onlangs met een paar vrienden op motortrip naar Duitsland. ,,We hebben zon gehad, maar moesten onverwachts ook door de sneeuw rijden. Erg koud, maar wel tof.''