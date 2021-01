Danny V. die eerder al Pieter Omtzigt bedreigde, opgepakt voor opruiing bij rellen Eindhoven

Video Burgemees­ter Den Bosch doet oproep aan ouders na noodveror­de­ning: ‘Houd je kinderen 's avonds thuis’

16:38 Het blijft onrustig in Den Bosch. Winkelcentra en winkels sloten vandaag de deuren na signalen dat mensen op weg zouden zijn om daar stennis te schoppen. Dat geldt ook voor delen van het Paleis van Justitie en enkele scholen. In Rosmalen worden winkels dichtgetimmerd. Vanwege de groeiende dreiging heeft burgemeester Jack Mikkers een noodverordening afgekondigd voor grote delen van Den Bosch. Via een open brief doet hij een oproep aan ouders: ,,Houd je kinderen ‘s-avonds thuis.”