Dappere tienermeiden halen bloedende man uit de sloot

Het drietal is niet sterk genoeg om de man uit het water te halen. Demi belt het alarmnummer, de anderen proberen omstanders te laten stoppen. Tot hun teleurstelling fietsen verschillende passanten door. Demi: ,,Een mevrouw keek ons allemaal aan, maar stopt niet. Ik heb geschreeuwd: kunt u ons misschien helpen? Toen keerde ze alsnog om.’’



Twee automobilisten stoppen en weten het slachtoffer op het droge te krijgen. De man – die volgens de politie al fietsend zijn evenwicht verloor – is inmiddels uit het zieken’huis ontslagen. Eén oog is dichtgehecht, de snee op zijn hoofd groot. Djeda schrok van de wond, vertelt ze twee dagen na het ongeluk. ,,Want het is gevaarlijk als je iets aan je hoofd hebt.’’ Van het bloed had ze minder last. ,,Ik ben ook wel eens op mijn knie gevallen en vorig jaar is mijn vinger nog gehecht.’’



Op school is ze deze week als heldin onthaald. ,,Ik kreeg een staande ovatie. Ze vonden met een topper. Thuis noemden ze me de heldin van de wijk.’’ Leuk, maar ook wel ‘een beetje gek’. Ze blijven hun heldendaad de normaalste zaak van de wereld vinden. Demi: ,,Je stopt gewoon. Wat als iedereen door was gereden? Dan had hij er nog gelegen.’’



Djeda: ,,We wilden hem graag helpen en voorkomen dat iets ergs zou gebeuren.’’ En Margaret, die lacht nu vooral om de aandacht. ,,Volgens mij weet half Zuid-Holland inmiddels wat we gedaan hebben.’