Dashcamverbod? Dat gaat in Nederland niet gebeuren

Volgens privacy-expert Arnoud Engelfriet zal het in Nederland zo'n vaart allemaal niet lopen. ,,De Europese privacyregels hebben een uitzondering voor gebruik van persoonsgegevens in het kader van strafrechtelijk onderzoek. Het lijkt mij evident dat het tonen van bewijs aan de politie daar onder valt. In Nederland wordt daar ook helemaal niet moeilijk over gedaan. De politie is er alleen maar blij mee als jij met je dashcam een ongeluk filmt, per ongeluk op een terrasje een aanrijding in beeld hebt of met een fototoestel je schade fotografeert.''



Dat dashcams in Nederland legaal zijn, wil nog niet zeggen dat je helemaal niet in de problemen kunt komen. ,,Rondlopen met een camera, dat is gewoon persvrijheid en de vrijheid om informatie te vergaren. Iedereen mag de hele dag met zijn camera rondlopen en filmen. Het maakt dan niet uit of je hem op je dashboard zet of aan je hand, maar op het moment dat je dingen gaat publiceren, bijvoorbeeld op YouTube, dan kom je op portretrecht terecht en is het wel weer de vraag of je de privacy van mensen schendt die wandelen en rijden'', aldus Engelfriet.