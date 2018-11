‘Dat de NS dit nu inziet is misschien laat, maar beter dan helemaal niet’

Als Salo Muller (82) zich tweeënhalf jaar geleden niet had vastgebeten in de Nederlandse Spoorwegen, was de handreiking die het spoorbedrijf nu doet er misschien wel nooit gekomen. Toen legde hij bij de top van het bedrijf voor het eerst uit hoeveel leed er onder de Joodse mensen nog altijd is over de vernietigingskampen waar de Amsterdammer zelf zijn ouders verloor.