‘Dat er na de dood niets is, dat is echt heel slecht geregeld’

Natuurlijk, hij kent ze, alle verhalen over het hiernamaals en het vagevuur, spirituele contacten met overledenen en boodschappen van de doden via dromen; hij schreef erover en las erover en het is allemaal prachtig, maar nee, Bert Keizer heeft er heel lang over nagedacht en voor hem staat het vast: de dood is de ultieme deur die in het slot valt. ,,Mijn moeder heeft nadat ze stierf nooit contact met mij gezocht’’, zegt hij. ,,Dat vind ik altijd een van de beste bewijzen dat er na de dood niets is.’’ Hij was 11 toen ze overleed, haar lieveling. ,,Ze heeft nooit iets geprobeerd, ergens een reep chocola voor me neergelegd, in een droom iets tegen me gezegd. Niets, niente, nooit.’’