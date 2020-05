‘Dat k*tvirus’, verzucht Rutte: verslag van de strijd tegen de coronacrisis

De aanpak van de coronacrisis was zo gericht op ziekenhuizen en ic-capaciteit dat verpleeghuizen de eerste weken amper in beeld waren. Daar sloeg het virus onder de radar ongenadig hard toe. Een reconstructie van de voorbije maanden.

,,Wat hadden we anders kunnen doen? Dat moeten we zeker evalueren”, zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel, een van de hoofdrolspelers die deze nieuwssite sprak voor een reconstructie van de coronacrisis. ,,We concentreerden ons in de beginfase heel erg op het in stand houden van de ziekenzorg en de ic-capaciteit, en dan zie je dat die kwetsbare groep erg getroffen wordt.”

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, stelt dat het te lang duurde voordat de verpleeghuiszorg op de radar kwam. Medio maart, bijna drie weken na de eerste besmetting in Nederland, was de vereniging voor het eerst aanwezig bij de wekelijkse vergadering van het Outbreak Management Team (OMT), de club van experts die de uitbraak moeten helpen controleren. Later die week besloot minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) tot een bezoekverbod om kwetsbare ouderen te beschermen.

,,We hadden er eerder willen zitten”, zegt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. ,,We moeten altijd al aandacht vragen voor de verpleeghuiszorg. En zeker bij zulke crises: de zorg is dan echt op ziekenhuizen gericht, met die acute zorgregio’s.”

Terwijl het gelukt is om overbelasting van ziekenhuizen en ic’s voorlopig te voorkomen, voltrok zich een drama in verpleeghuizen. Daar raakten tot dusver bijna 8000 mensen (vermoedelijk) besmet, ook overleden er volgens Verenso zeker 1400 ouderen. RIVM-directeur Van Dissel: ,,Wat hadden we anders kunnen doen? Is het de kwetsbaarheid van de populatie? We zien het in andere landen ook. Ik weet het niet.”