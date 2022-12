Dat Sywert zich in deze fase nog steeds onschendbaar waant, is veelzeggend

Instruc­teur militaire academie op non-ac­tief na meldingen grensover­schrij­dend gedrag

Een instructeur van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda is vandaag direct op non-actief gesteld na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Ook is er bij de Koninklijke Marechaussee aangifte gedaan wegens mishandeling, meldt een woordvoerder van de marechaussee.

10:56