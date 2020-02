Dave Roelvink: van losbol met strafblad tot ‘maatschappijduider’

Piet (93) zag geen uitweg meer: ontbreken van zorgplek drijft hem tot wanhoops­daad

31 januari Omdat hij niet de zorg kreeg die hij nodig had, besloot de 93-jarige Piet Bezemer uit Alphen uit het leven te stappen. De bijna blinde en dove hoogbejaarde was ‘te licht’ bevonden voor een plek in een verpleeghuis. Daarop besloot Piet Bezemer dat het voor hem zo niet langer meer hoefde.