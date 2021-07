DDoS-aanvallen op sites GGD voor test- en prikafspraken, problemen met inloggen

Door de aanvallen kunnen mensen sinds gisteren mogelijk niet inloggen, waardoor testuitslagen bekijken, afspraken maken voor een coronatest of vaccinatie en eerder gemaakte afspraken inzien onmogelijk is. Hoewel de problemen volgens de GGD inmiddels opgelost zouden moeten zijn, kan een aantal mensen volgens berichten op sociale media nog altijd niet inloggen. ,,Er wordt hard gewerkt aan een structurele oplossing zodat we deze aanvallen beter kunnen afweren”, aldus een woordvoerder van de GGD.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Als alternatief voor het doorgeven van testuitslagen belt GGD GHOR Nederland mensen op. ,,In het kader van bron- en contactonderzoek worden mensen met een positieve testuitslag altijd geïnformeerd en krijgen zij ook adviezen over isolatie en het informeren van hun contacten’’, aldus de brancheorganisatie. Wanneer het online niet lukt om afspraken te maken ​kunnen mensen telefonisch contact opnemen.



De aanvallen hebben geen invloed op de werking van het Digitaal Corona Certificaat (DCC), meldt de GGD. Wie er achter de aanvallen zit en hoeveel mensen er zijn getroffen, op dit moment niet duidelijk.

DDoS

Met een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) stuurt iemand zoveel dataverkeer naar een computer of server dat het systeem vastloopt. Daardoor raken websites overbelast en zijn ze amper of niet bereikbaar.

Een aantal weken geleden probeerden hackers ook al in te breken in de Testen voor Toegang. Als gevolg daarvan liep het verwerken van testuitslagen enorme vertragingen op. Volgens Stichting Open Nederland, die de sneltesten regelt in opdracht van de overheid, hebben de hackers geen toegang gekregen tot het systeem of gevoelige data.