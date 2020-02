De 5G-mast heeft vele vijanden: ‘Mobiele straling is slecht voor bijen’

Coronavi­rus op eiland Tenerife en seksuele voorlich­ting met Kim Holland in Ochtend Show to go

25 februari Pornoactrice en ondernemer Kim Holland is morgen te gast in De Ochtend Show to go. Holland vertelt ons over de seksuele voorlichting op scholen in het land. Techverslaggever David Bremmer gaat in op de groeiende commotie rond 5G-zendmasten. We skypen hier ook over met Leo Lagendijk van het Kennisplatform EMV. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op de site.