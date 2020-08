De 75ste Nationale Indië Herdenking net zo gedenkwaardig in tijd van corona

Dit is de naam van de eerste Nederland­se pandababy

12:04 ‘Fan Xing’, dat is de naam van de pandababy die begin mei in Ouwehands Dierenpark in Rhenen werd geboren. ‘Fan Xing’ betekent sterrenhemel in het Chinees en is een ode aan het beroemde schilderij De Sterrennacht van Vincent van Gogh. De afgelopen weken stemden 22.000 mensen uit de hele wereld op de naam die zij het meest passend vonden. De winnende naam kreeg 27,21 procent van de stemmen.