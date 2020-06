De ban is eraf: we hebben koffie gedronken op een piepklein terrasje

Ik kreeg gistermorgen een mailtje van iemand die in de thuiszorg werkt. ‘Laat je niet van de wijs brengen door mensen die je de straat op willen sturen. Het virus is niet weg. Er zijn nog heel veel mensen in mijn wijk die er erg onder lijden.’ Net op dat moment zat ik een verhaal te lezen over de eerste schuchtere pogingen om bezoek toe te laten in onze verpleeghuizen. Onder welke voorwaarden dat gebeurt en met welke angsten dat een ‘verkeerd contact’ de hele boel weer op scherp kan zetten. Mij hoefde ze dus niet te overtuigen. Maar het is altijd fijn als je beseft dat er mensen zijn die je zorgen delen.