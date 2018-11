De beste ziekenhuizen staan in Den Bosch en Terneuzen

Zorgsaam, gevestigd in Terneuzen, Oostburg en Hulst, is ‘bijzonder blij en trots’ met de eerste plaats. ,,Het is een enorme aanmoediging voor onze dokters en medewerkers’’, reageert Lodewijk de Beukelaar, lid van de Raad van Bestuur. ,,We zijn continu bezig met het verbeteren met de kwaliteit van de zorg. We wisten dat we op de goede weg waren, maar deze plek is heel bijzonder.’’



Drie jaar geleden stond Zorgsaam er financieel slecht voor en ging Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen, waar het ziekenhuis onderdeel van is, door een diep dal. Ruim tweehonderd mensen verloren hun baan. ,,Al onze medewerkers en artsen hebben altijd het belang van de patiënt voorop gesteld’’, blikt De Beukelaar terug. ,,In die kwetsbare tijd heeft de kwaliteit van zorg nauwelijks of niet geleden onder de financiële crisis.’’