De biografie van Aboutaleb en misbruik in de sportwereld in De Ochtend Show to go

Henk (53) is al tientallen jaren schizo­freen: ‘Ik meende dat ik bezeten was van de duivel’

19:36 Ze worden verward genoemd, zijn soms zelfs psychotisch en belanden steeds vaker in het nieuws. In deze regio werd vorige week een meldpunt opgericht om verwarde mensen vroegtijdig op te sporen. Wie zijn deze mensen? Wat gaat er in ze om? Henk Driessen (53) uit het Brabantse Deurne kan er uit eigen ervaring over meepraten.