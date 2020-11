De burger kan best een jaar zonder vuurwerk

Winterproof Zo help je je fiets de winter door: ‘Smeer montagevet als bescher­ming tegen regen’

1 november In de winter heeft je (sport)fiets het aardig te verduren. Hoe zorg je er goed voor? Nu de laatste grote wielerronde, de Vuelta in Spanje, er bijna op zit geeft Luca van den Boom (19) advies. Hij is mecanicien van meervoudig wereldkampioen Marianne Vos.