De christendemocraten krijgen steeds meer PVV- en FvD-achtige trekjes

KWF boos over plotselin­ge ‘campagne’ van tabaksreus Philip Morris: ‘Dit is pure reclame!’

1 mei KWF Kankerbestrijding is boos en verbaasd over een campagne die sigarettenproducent Philip Morris is gestart, waarbij het bedrijf wijst op de ‘rookvrije alternatieven’ die er op de markt zijn. Het is tabaksproducenten in Nederland verboden om reclame te maken, ook voor alternatieven als e-sigaretten en ‘dampsigaretten’. Philip Morris denkt dat de huidige campagne wel mag omdat het zich beroept op het ‘recht op informatie’ en de namen van de eigen rookvrije alternatieven niet noemt.