De ‘drie van de A2’ worden verdacht van dodelijk ongeval, maar wie van hen zat er achter het stuur?

Plots staan er agenten naast het bed van Annemieke en John: hun zoon Maurits (18) komt nooit meer thuis

27 december Maurits Vermeulen (18) verongelukte 30 mei op de Amersfoortseweg tussen Huis ter Heide en De Bilt. De zo plotse dood van de jonge topzeiler uit Den Dolder maakt veel los. ,,Ons leven is kapot. Het enige dat ik wil, kan niet meer: Maurits terug hebben in mijn armen.’’ Is getekend: Annemieke Vermeulen-Hamers (52). Monoloog van een door verdriet verscheurde moeder.