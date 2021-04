De droom van Marlies Dekkers: ‘Angela Merkel in mijn lingerie. Dat zou pas mooi zijn’

In het kantoor van Marlies Dekkers aan de Rotterdamse Voorhaven, met op de bovenverdieping rekken vol bh’s, strings en body’s van haar nieuwe Cleopatra-lijn, staat haar lijfspreuk op de muur geschreven: ‘Dare to dream, dare to grow, dare to be.’ Het is haar oproep aan vrouwen wereldwijd. Een filosofie, die Dekkers in peptalks over de hele wereld predikt, met maar één doel: vrouwen met meer zelfvertrouwen naar zichzelf laten kijken.