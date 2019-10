De duistere kanten van mensensmokkel: mysterieuze verdwijningen Vietnamese jongeren

Alle vleeswaren uit Offerman-fa­briek Aalsmeer teruggeroe­pen

4 oktober Vleeswarenmaker Offerman roept nog meer producten terug uit de winkels omdat er een listeriabacterie in kan zitten. Het gaat om alle vleeswaren die in de fabriek in Aalsmeer gesneden en verpakt werden, meldt de fabrikant. Gisteren werd nog gemeld dat het om een aantal soorten vleeswaren ging.