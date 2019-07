De eeuwige zoektocht naar een leraar voor groep 7

In maart zat het lerarenteam van de Amsterdamse Merkelbachschool voor een noodberaad rond de tafel. Groep 7 was wéér een leerkracht kwijt. Tot de herfstvakantie stond een gedetacheerde juf voor de klas. Die vertrok naar een andere school. Een andere gedetacheerde leerkracht volgde hem tot maart voor drie dagen op, de andere twee dagen stonden er een leraarondersteuner en een onderwijsassistent. Ook deze meester vloog uit. ,,Er móest iets gebeuren”, vertelt directeur Esther de Jong.



Het werd een nieuw noodverband dat tot de dag van vandaag voortduurt. Een kleuterjuf bood aan om twee dagen voor de groep te gaan, haar duo-partner wilde wel meer gaan werken. Op de resterende twee dagen stonden een onderwijsassistent en leraarsondersteuner voor groep 7. De Jong: ,,Gelukkig gaat het heel goed. Maar dit trekt wel een wissel op de kinderen hoor. Steeds weer afscheid moeten nemen. Steeds die vraag: waarom kiest de leraar nu weer voor een andere school en niet voor ons? Juist de relatie met een leraar is heel belangrijk voor de kinderen. Die heeft onze groep 7 dit jaar vier of vijf keer opnieuw moeten opbouwen.”



Een jaar lang lukte het de Merkelbachschool niet om de vacature voor groep 7 in te vullen. Er kwamen wel wat brieven, maar het hield niet over. ,,Ik denk dat sommige mensen verplicht solliciteerden, want die kwamen helemaal uit Leeuwarden of Vlissingen”, beschrijft De Jong. Bovendien greep ze nogal eens mis: tegen de tijd dat de sollicitatieprocedure was afgerond, hadden de leerkrachten al voor een andere school gekozen. ,,Leraren hebben het voor het kiezen. Het is als met een huis dat al voor de bezichtiging weg is. Dat maakt dat de onderwijskwaliteit onder druk komt terwijl die zo belangrijk is.”