De eigenaar van de wegdrijvende Volkswagen wil inmiddels echt wel meebetalen aan het klimaatpakket

Lim­burg-Noord zet zich schrap: ‘Hoeveel­heid water is ongekend, situatie is echt kritiek’

18:59 Inwoners van Noord-en Midden-Limburg moeten er rekening mee dat in de buurt van de Maas op meerdere locaties in het gebied evacuaties plaats gaat vinden. Er stroomt meer water door de rivier dan eerder voorspeld en de dijk langs de rivier kent, ondanks versterkingen de laatste decennia, nog een aantal zwakke plekken. ‘Het is echt een kritieke situatie’, zei Jos Teeuwen van het Waterschap aan het einde van de middag op een persconferentie.